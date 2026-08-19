Francisca Permuy Couce
(Paca da Buhída) “Siempre en nuestro corazón”
Falleció ayer, después de recibir los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Neda. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2.
San Valentín (Fene), 19 de agosto de 2026. www.albia.es