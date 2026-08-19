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Diario de Ferrol

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Francisca Permuy Couce

(Paca da Buhída) “Siempre en nuestro corazón” 

Falleció ayer, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Neda. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2.

San Valentín (Fene), 19 de agosto de 2026. www.albia.es