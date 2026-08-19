Félix Lozano Prieto
(Viúvo de Sofía Barro Rochela)
Finou onte, aos 81 anos, despois de recibir os Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Funeral: De corpo presente, hoxe ás cinco da tarde,na igrexa parroquial de San Miguel de Candamil (Xermade). Sepultura: A continuación do funeral, no cemiterio da mesma parroquia. A saída da capela ardente será ás catro da tarde. Capela ardente: Tanatorio Albia Ferrol nº 1.
Piñeiros (Narón), 19 de agosto de 2026. www.albia.es