Esperanza Díaz Lagoa
(Esperanza da tenda do Trece) (Viúva de Don José Yáñez Martínez)
Finou onte mércores, aos 94 anos de idade, tendo recibidos os Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Sepelio: Hoxe mércores, con saída da capela ardente ás doce do mediodía. Cemiterio e igrexa: Parroquiais de San Esteban de Sedes. Funeral: A continuación do sepelio, en dita parroquia. Capela ardente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.
Sedes (Narón), 19 de agosto de 2026. www.albia.es