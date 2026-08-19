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Diario de Ferrol

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Esperanza Díaz Lagoa

(Esperanza da tenda do Trece) (Viúva de Don José Yáñez Martínez) 

Finou onte mércores, aos 94 anos de idade, tendo recibidos os Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Sepelio: Hoxe mércores, con saída da capela ardente ás doce do mediodía. Cemiterio e igrexa: Parroquiais de San Esteban de Sedes. Funeral: A continuación do sepelio, en dita parroquia. Capela ardente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Sedes (Narón), 19 de agosto de 2026. www.albia.es