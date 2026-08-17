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Diario de Ferrol

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Miguel Arias Rico

(Viudo de Doña Dolores Carracedo García, Lola) 

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS. 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por su eterno descanso. 

Sepelio: Hoy lunes. 

Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. 

Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Mugardos. 

Funeral: De cuerpo presente. 

Nota: No se recibe duelo. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). 

Pésames: tanatorio@sfvc.es

Mugardos, 17 de agosto de 2026                                                                   S.F. Vilar do Colo