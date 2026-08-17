Miguel Arias Rico

(Viudo de Doña Dolores Carracedo García, Lola)

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por su eterno descanso.

Sepelio: Hoy lunes.

Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde.

Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Mugardos.

Funeral: De cuerpo presente.

Nota: No se recibe duelo. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).

Pésames: tanatorio@sfvc.es

Mugardos, 17 de agosto de 2026 S.F. Vilar do Colo