Miguel Arias Rico
(Viudo de Doña Dolores Carracedo García, Lola)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy lunes.
Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Mugardos.
Funeral: De cuerpo presente.
Nota: No se recibe duelo. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).
Pésames: tanatorio@sfvc.es
Mugardos, 17 de agosto de 2026 S.F. Vilar do Colo