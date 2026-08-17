Juan Ángel Rey Gutiérrez
Falleció el día 15, a los 76 años de edad, confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso.
Cremación: En la intimidad familiar.
Sepelio: Hoy lunes.
Salida del cortejo fúnebre: A las seis y cuarto de la tarde.
Cementerio e iglesia parroquiales de San Martín do Porto.
Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene).
Pésames: tanatorio@sfvc.es
San Martín do Porto (Cabanas), 17 de agosto de 2026 S.F. Vilar do Colo