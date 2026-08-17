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Diario de Ferrol

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Juan Ángel Rey Gutiérrez

Falleció el día 15, a los 76 años de edad, confortado con los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por su eterno descanso. 

Cremación: En la intimidad familiar. 

Sepelio: Hoy lunes. 

Salida del cortejo fúnebre: A las seis y cuarto de la tarde. 

Cementerio e iglesia parroquiales de San Martín do Porto. 

Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). 

Pésames: tanatorio@sfvc.es

San Martín do Porto (Cabanas), 17 de agosto de 2026                                 S.F. Vilar do Colo