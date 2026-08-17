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Diario de Ferrol

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Antonio Paz Prieto

(Buzo de la Armada) 

Falleció en el día de ayer, a los 89 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Será incinerado en la intimidad familiar. 

Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. 

Cementerio e iglesia parroquiales de San Nicolás de Neda. 

Funeral: A continuación, en dicha parroquia. 

Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Neda , 17 de agosto de 2026                                                                                 www.albia.es