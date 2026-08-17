Antonio Paz Prieto
(Buzo de la Armada)
Falleció en el día de ayer, a los 89 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en la intimidad familiar.
Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde.
Cementerio e iglesia parroquiales de San Nicolás de Neda.
Funeral: A continuación, en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.
Neda , 17 de agosto de 2026 www.albia.es