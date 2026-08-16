Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Manuel Rodríguez Caneiro

Falleció en Ferrol el día 15 de agosto de 2026, a los 76 años de edad 

D.E.P. 

Su familia. 

AGRADECE una oración por su eterno descanso. 

Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. 

El funeral se oficiará mañana lunes, día 17, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. 

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Ferrol, 16 de agosto de 2026                                     Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950