José Manuel Rodríguez Caneiro

Falleció en Ferrol el día 15 de agosto de 2026, a los 76 años de edad

D.E.P.

Su familia.

AGRADECE una oración por su eterno descanso.

Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois.

El funeral se oficiará mañana lunes, día 17, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen.

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Ferrol, 16 de agosto de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950