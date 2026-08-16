José Manuel Rodríguez Caneiro
Falleció en Ferrol el día 15 de agosto de 2026, a los 76 años de edad
D.E.P.
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará mañana lunes, día 17, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.
Ferrol, 16 de agosto de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950