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Diario de Ferrol

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María Carmen Pita Barros

(Carmen de Pepe de Pita, viuda de Don José Antonio Graña Graña) 

Falleció a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las seis y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Julián de Narón. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 15 de agosto de 2026. www.albia.es