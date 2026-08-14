Fe Trinidad Paz

(Fe Da Tolda)

Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de sualma. Sepelio: Mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las diez y cuarto de la mañana y llegada a la iglesia parroquial de San Vicente dos Villares (Guitiriz) a las once y media. Cementerio: San Vicente dos Villares (Guitiriz). Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 14 de agosto de 2026. www.albia.es