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Diario de Ferrol

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Eduardo Sánchez Pardo

Falleció en Ferrol, el día 13 de agosto de 2026, a los 87 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Ferrol, 14 de agosto de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950