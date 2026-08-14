Eduardo Sánchez Pardo
Falleció en Ferrol, el día 13 de agosto de 2026, a los 87 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 14 de agosto de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950