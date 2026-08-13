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Diario de Ferrol

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María Teresa Fernández Martínez

Falleció el día de ayer, a los 68 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy a las cinco y media de la tarde en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Mañana a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 13 de agosto de 2026.  www.albia.es