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Diario de Ferrol

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Manuela López Pantín

(“Manolita dos Caseiros, tamén coñecida como Lolita do Gaiteiro”)

Finou ós 90 anos de idade, habendo recibido os Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

A súa familia. AGRADECE o tempo compartido, os coidados, o amor e o humor. Sepelio: Hoxe mércores con saída da capela ardente ás once da mañá. Cemiterio e igrexa: Parroquiais de San Nicolás de Neda. Funerais: A continuación do sepelio en dita parroquia. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Neda, 12 de agosto de 2026 www.albia.es