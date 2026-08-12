Manuela López Pantín
(“Manolita dos Caseiros, tamén coñecida como Lolita do Gaiteiro”)
Finou ós 90 anos de idade, habendo recibido os Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia. AGRADECE o tempo compartido, os coidados, o amor e o humor. Sepelio: Hoxe mércores con saída da capela ardente ás once da mañá. Cemiterio e igrexa: Parroquiais de San Nicolás de Neda. Funerais: A continuación do sepelio en dita parroquia. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Neda, 12 de agosto de 2026 www.albia.es