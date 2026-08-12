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Diario de Ferrol

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  Isabel Pardo Gómez

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Ferrol, 12 de agosto de 2026 www.albia.es