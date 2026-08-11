María Victoria Fernández López

(Mariví)(Viuda de Don Juan José Serantes Rodríguez)

Falleció en el día de ayer, a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Fue incinerada en el día de ayer. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Doniños, 11 de agosto de 2026. www.albia.es