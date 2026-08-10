Nélida Blanco Cortizas

(Viuda de Don Francisco González Espada)

Falleció el día 8, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Iglesia: parroquial de Divino Salvador de Fene. Funeral: A continuación. Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, Sala nº2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es www.sfvc.es

Fene, 10 de agosto de 2026. S.F. Vilar do Colo