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Diario de Ferrol

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José Vicente Casas Gómez

Falleció en Valdoviño a los 93 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes día 10 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Valdoviño, 10 de agosto de 2026. Velatorio - Funeraria Valdoviño