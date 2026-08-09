Josefa Cao Lage

(Viuda de Don Anselmo Caaveiro Fernández)

Falleció, a los 98 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy a las nueve y media de la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Cecilia de Trasancos. Funeral: El próximo martes a las ocho de la tarde, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Narón, 9 de agosto de 2026. www.albia.es