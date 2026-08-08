Julio Blanco Neira

(“Bar La Solana”)

Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy a la una y media del mediodía en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado con llegada al cementerio parroquial de San Esteban de Piadela a las siete de la tarde. Funeral: El próximo lunes a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume.Capilla ardiente: Tanatorio San José - Campolongo, sala nº 2.

Pontedeume, 8 de agosto de 2026. www.albia.es