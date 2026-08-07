Juan Ángel Castro Sixto
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Iglesia y Cementerio: Parroquiales de San Julián de Mugardos. Funeral: De exequias. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es
Mugardos, 7 de agosto de 2026 S.F. Vilar do Colo