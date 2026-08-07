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Diario de Ferrol

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 Jesús Manuel González Gómez

(Guardia civil de Tráfico)

Falleció en Ferrol, el día 6 de agosto de 2026.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia la iglesia parroquial de San Juan de Piñeiros (Mugardos), donde se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Ferrol, 7 de agosto de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950