Jesús Manuel González Gómez
(Guardia civil de Tráfico)
Falleció en Ferrol, el día 6 de agosto de 2026.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia la iglesia parroquial de San Juan de Piñeiros (Mugardos), donde se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 7 de agosto de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950