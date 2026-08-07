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Diario de Ferrol

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 Cástula Díaz Martínez

(Katy)

Falleció en Valdoviño, a los 76 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. La incineración tendrá lugar hoy, viernes 7 de agosto, a las nueve de la mañana El funeral será a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño. La familia da las más expresivas gracias a todos aquellos que les han mostrado sus condolencias y acompañado a lo largo de su vida. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Valdoviño, 7 de agosto de 2026 Funeraria Valdoviño