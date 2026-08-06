Andrés Pedro Camilo Carrasco Pena

(CAPITÁN DE NAVÍO)

Falleció el día 5 de agosto de 2026, a los 69 años de edad, habiendo recibido los

SS.SS. y la B.A.

D.E.P.

Su esposa: Cuchús; hijas: María y Andrea; hijos de Cuchús: María Jesús, Andrés y Ángeles; nietos: Alejandro, Triana y Blanca; hermanos, hermanos poilíticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma.

Salida del tanatorio: Jueves día 6 a las cinco de la tarde.

Funeral: A continuación.

Iglesia: Templo nuevo de Sanxenxo.

Inhumación: Cementerio municipal de Sanxenxo.

Sala de velaciones nº1 del Tanatorio Albia Sanxenxo.

Sanxenxo, 6 de agosto de 2026 - www.albia.es