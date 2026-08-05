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Diario de Ferrol

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  Sara Chao Otero

(Viuda de Don Ángel Galdo)

Falleció en Ferrol, el 3 de agosto, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Sus hijos, Carducho (†) y Ángel; hijas políticas, Vicenta (†) y María; nietos, Miguel, Montse, Dani, Óscar y David; nietos políticos, Menchi, César, Carolina, Silvia y Raquel; bisnietos, César, Jenny, Jose, Lucía, Ángel, Antón y Elsa; sobrinos, primos y demás familia. QUIEREN expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.

Ferrol, 5 de agosto de 2026 Tanatorio San Lorenzo