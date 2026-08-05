 Purificación Todosantos Galego

(Viuda de Manuel González Gómez, alto cargo de infantería de marina)

Falleció el día de ayer a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: municipal de Catabois. Funeral: a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Domingo. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.

Ferrol, 5 de agosto de 2026 www.albia.es