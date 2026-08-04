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Diario de Ferrol

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Emiliano Oca Castro

Falleció a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde y llegada a las seis y media. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Mañón. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Narón, 4 de agosto de 2026. www.albia.es