Emiliano Oca Castro
Falleció a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde y llegada a las seis y media. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Mañón. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.
Narón, 4 de agosto de 2026. www.albia.es