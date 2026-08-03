Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María de la Luz Castillo Fraguela

(Viuda de Don Miguel Gayoso Andrade) 

Falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a la una menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 3 de agosto de 2026. www.albia.es