María de la Luz Castillo Fraguela

(Viuda de Don Miguel Gayoso Andrade)

Falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a la una menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 3 de agosto de 2026. www.albia.es