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Diario de Ferrol

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José Durán Rivera

Falleció, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las tres y cuarto de la tarde y llegada al cementerio a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Recemel. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Recemel (As Somozas), 3 agosto de 2026. www.albia.es