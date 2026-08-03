José Durán Rivera

Falleció, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las tres y cuarto de la tarde y llegada al cementerio a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Recemel. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Recemel (As Somozas), 3 agosto de 2026. www.albia.es