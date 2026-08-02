Francisca Cordal Castro
(Pacucha) (Suegra de Manso) (Viuda de Pedro Pérez Vázquez)
Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Franza. Funeral: De cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Sala nº 4, Tanatorio de Vilar do Colo (Fene).
Franza (Mugardos), 2 de agosto de 2026. www.albia.es