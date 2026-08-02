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Diario de Ferrol

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Francisca Cordal Castro

(Pacucha) (Suegra de Manso) (Viuda de Pedro Pérez Vázquez) 

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Franza. Funeral: De cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Sala nº 4, Tanatorio de Vilar do Colo (Fene).

Franza (Mugardos), 2 de agosto de 2026. www.albia.es