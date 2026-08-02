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Diario de Ferrol

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Felicidad Arrieta Antolín

(Viuda de Don Jesús Domínguez Barreiro—Joyero) 

Falleció en Ferrol, el 1 de agosto de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias mañana lunes, con salida del tanatorio a las diez de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará el próximo miércoles, día 5, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Ferrol, 2 de agosto de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950