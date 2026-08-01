Virginia López Rubio

(Viuda de Don Manuel Porta)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy a la una y media del mediodía en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las SEIS de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Neda. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

As Somozas, 1 de agosto de 2026 www.albia.es