Silvina Mirad Maroño

(Viuda de Tino de la capilla)

Falleció, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Monasterio de Monfero. Funeral de cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Monfero, 1 de agosto de 2026 www.albia.es