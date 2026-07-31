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Diario de Ferrol

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María Luz Pereiro Martínez

(Lucita) (Viuda de Don Juan Yañez Ramos) 

Falleció en Ferrol, el 30 de julio, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de O Cadaval. El funeral se oficiará el 2 de agosto, a las once y media de la mañana, en la iglesia parroquial de San Nicolas de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Neda, 31 de julio de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950