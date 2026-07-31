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Diario de Ferrol

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  Enrique García Otero

(Viudo de Minucha)

Falleció, a los 101 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy viernes a la una y media de la tarde, en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente, a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Catabois-Ferrol. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 31 de julio de 2026 www.albia.es