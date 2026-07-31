Antonio Díaz Carrodeguas
(Tonucho do Coval)
Falleció en Valdoviño a los 77 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes 31 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.
Valdoviño, 31 de julio de 2026. Velatorio Funeraria Valdoviño