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Diario de Ferrol

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Vicente Calvo Galdo

(Viudo de Doña Josefa Alvariño Fontao) 

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves, con salida a las cinco y cuarto de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Narahío, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narahío (San Sadurniño), 30 de julio de 2026. www.albia.es