María Carmen Couceiro García

(Viuda de Don Ricardo Sánchez López)

Falleció el 29 de julio, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio municipal de Fene. Funerales: a continuación del sepelio en la iglesia del Divino Salvador de Fene. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Fene, 30 de julio de 2026. www.albia.es