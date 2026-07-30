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Diario de Ferrol

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José Luis López López

(Conocido por Pepe de Julio) 

Falleció en Pantín, a los 76 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su alma y la asistencia al depósito de sus cenizas y posterior funeral, que tendrá lugar hoy jueves, día 30, en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño, nº 1.

Pantín (Valdoviño), 30 de julio de 2026.  Velatorio - Funeraria Valdoviño