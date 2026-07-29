Mercedes Vizoso Rañales

(Chiro) (Viuda de Don Victor Manuel Torrente)

Falleció en Ferrol, el 28 de julio, a los 83 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE un recuerdo en su memoria. Cremación hoy, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Fene. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Fene, 29 de julio de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950