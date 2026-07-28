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Diario de Ferrol

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Candelaria López Fernández

(Viuda de D. Juan González López) 

Falleció en Ferrol, el 27 de julio, a los 84 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Juan de Esmelle. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Juan de Esmelle. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Esmelle (Ferrol), 28 de julio de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950