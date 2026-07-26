  Marina Calvo Freire

(Marina da Castiñeira) (Viuda de Jose Salgado Vila)

Falleció, en el día de ayer, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: parroquiales de Santa María de Cabalar. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

A Capela, 26 de julio de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es