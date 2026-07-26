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Diario de Ferrol

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 Ángel Francisco Suanzes Pérez

Falleció en Ferrol, el día 25 de julio de 2026, a los 69 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las diez de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiaré el lunes, día 27, a las once de la mañana, en la capilla de Nuestra Señora de la Merced. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” n º1 (Ferrol).

Ferrol, 26 de julio de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950