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Diario de Ferrol

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María Elena Lema Taibo

(Viuva de Venerando Pose Martínez) 

Finou o día 24 de xullo de 2026, a los 86 años de idade, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oracion polo eterno descanso da sua alma. Día y hora do entierro hoxe sabado as seis y media da tarde saida da casa mortuoria. Funeral de corpo presente na igrexa parroquial de Santa María de Cereo. Sepelio a continuacion no cemiterio parroquial, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio Bergantiños-Carballo (túmulo nº 3).

Cereo (Coristanco), 25 de xullo de 2026. P.F. San José de Carballo S.L.