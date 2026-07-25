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Diario de Ferrol

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Andrés Joaquín Parada Alvite

(Suco) (Viudo de Doña María Milagros Pérez Rivera) 

Falleció, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: El próximo lunes, día 27, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial del Carmen. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Ferrol, 25 de julio de 2026. www.albia.es