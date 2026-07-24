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Diario de Ferrol

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Victorino Ponce Piñón

(Viudo de Doña María Piñón López) 

Falleció en Ferrol, el día 23 de julio de 2026, a los 83 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy viernes, con salida del tanatorio a las siete de la tarde, hacia el cementerio parroquial de A Pedra (Cariño). El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de A Pedra. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

A Pedra (Cariño), 24 de julio de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950