Victorino Ponce Piñón

(Viudo de Doña María Piñón López)

Falleció en Ferrol, el día 23 de julio de 2026, a los 83 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy viernes, con salida del tanatorio a las siete de la tarde, hacia el cementerio parroquial de A Pedra (Cariño). El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de A Pedra. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

A Pedra (Cariño), 24 de julio de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950