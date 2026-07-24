María Carmen Caínzos López

(Viuda de Don Santiago Riobó)

Falleció el 22 de julio, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su descanso. Cremación hoy viernes, a las seis y media de la tarde, en la intimidad familiar. El funeral se oficiará a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 24 de julio de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950