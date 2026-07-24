Gerardo Hermida Bouzamayor

(Conocido por Gerardo de Soutovello)

Falleció en Valdoviño, a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes, día 24, en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana.Favores por los que anticipan gracias.La Misa Funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial.Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Valdoviño, 24 de julio de 2026. Velatorio-Funeraria Valdoviño