Alfredo Arsenio López Tojeiro
(Viúdo de Doña Marina Orjales Martínez)
Falleció, a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su hija, Berta; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón.
Funeral: Hoy viernes, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Narón, 24 de julio de 2026. Correduría Cascudo - www.albia.es