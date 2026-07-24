Alfredo Arsenio López Tojeiro

(Viúdo de Doña Marina Orjales Martínez)

Falleció, a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hija, Berta; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón.

Funeral: Hoy viernes, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 24 de julio de 2026. Correduría Cascudo - www.albia.es