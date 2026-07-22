Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Pilar Martínez Romero

(Viuda de Don Manuel Ramos Rial) 

Falleció en Ferrol, el 20 de julio de 2026, a los 100 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy miércoles, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las seis y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul”, nº 4 (Ferrol).

Ferrol, 22 de julio de 2026 Tanatorio San Lorenzo