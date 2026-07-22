María Pilar Martínez Romero

(Viuda de Don Manuel Ramos Rial)

Falleció en Ferrol, el 20 de julio de 2026, a los 100 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy miércoles, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las seis y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul”, nº 4 (Ferrol).

Ferrol, 22 de julio de 2026 Tanatorio San Lorenzo