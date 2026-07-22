Carmen Porteiro Gómez

(Viuda de Alfonso Campos Regueiro)

Falleció el dia 21 de julio de 2026, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oracion por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy miércoles a las cuatro de la tarde, funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martiño de Cances. Sepelio a continuacion en el cementerio parroquial, favores que agradecen. La salida del tanatorio será a las tres de la tarde. Casa mortuoria: Tanatorio Albia-A Coruña (sala nº 7).

A Coruña, 22 de julio de 2026 P.F. San José de Carballo S.L.