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Diario de Ferrol

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Servando Bellas Prieto

(Servando do Acibido) 

Faleceu os 93 anos de idade, habendo os recibido os Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Incineración: Hoxe martes ás nove e media da mañá no crematorio Albia Ferrol. Enterro: Hoxe martes con saída da capela ardente ás seis e cuarto da tarde. Cemiterio: Municipal dos Alimpadoiros (As Pontes). Funerais: Hoxe martes ás oito da tarde na capela do Carmen. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 4.

As Pontes, 21 de xullo de 2026 www.albia.es